Tari, sicurezza e caso Beghin, Gandolfo (FdI) a Telenord: "La giunta Salis non accetta dissensi e tende a reprimere le critiche, serve dialogo"

Nel corso della trasmissione Liguria Live su Telenord il consigliere comunale FdI Nicholas Gandolfo ha affrontato le principali questioni che animano il dibattito politico cittadino. Al centro dell'intervista le critiche rivolte all'amministrazione comunale, con particolare riferimento a quello che viene definito il "metodo Salis", accusato di non accogliere il confronto con le opposizioni e di rispondere alle contestazioni in modo poco aperto al dialogo.

Tra i temi affrontati anche la lettera inviata dall'assessore al Commercio, ritenuta un episodio particolarmente significativo, oltre all'aumento della Tari e alle preoccupazioni dei cittadini sul fronte della sicurezza. Nel corso dell'intervista è stato inoltre evidenziato come gli ultimi provvedimenti dell'amministrazione abbiano alimentato il malcontento di una parte della città, chiedendo risposte più incisive sui problemi che interessano Genova.

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