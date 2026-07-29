Case di comunità, Giordano (M5S) a Telenord: "Sistema da ripensare per renderlo davvero efficace"

Il modello delle Case di comunità rappresenta un'opportunità importante per rafforzare la sanità territoriale, ma richiede interventi concreti per raggiungere gli obiettivi prefissati. È quanto sostiene Stefano Giordano, esponente del Movimento 5 Stelle, intervenuto a Liguria Live di Telenord, dove ha evidenziato la necessità di ripensare l'attuale organizzazione del sistema.

Secondo Giordano, è fondamentale investire maggiormente sul personale sanitario, migliorare il coordinamento tra i diversi servizi e garantire una presenza capillare sul territorio, affinché le Case di comunità possano offrire ai cittadini risposte tempestive ed efficaci. L'obiettivo, ha sottolineato, è trasformare queste strutture in un punto di riferimento stabile per la medicina di prossimità, riducendo la pressione sugli ospedali e assicurando un'assistenza più vicina alle esigenze della popolazione.

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