Il vice coordinatore Bogliolo a Telenord: "L'identità civica di Liguria Insieme distinta da quella dei partiti"

Federico Bogliolo, vice coordinatore del neonato movimento civico di orientamento centrodestra Liguria Insieme, presenta a Telenord caratteristiche e prospettive della nuova entità, specificando che il punto di partenza sarà rappresentato dal legame con il territorio e i suoi cittadini. Un contenitore che accoglierà gli ideali e i valori di Vince Liguria e Orgoglio Liguria, ma che resta aperto anche ad altri contributi. Ed è concreta l'ipotesi che proprio Liguria Insieme possa avanzare un proprio candidato in vista delle prossime tornate elettorali regionali.

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