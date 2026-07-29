Genova, 2,7 milioni per i quartieri: 37 interventi decisi dai Municipi per riqualificare la città

Si è concluso l’iter di definizione delle opere strategiche individuate dai Municipi genovesi grazie allo stanziamento di 2,7 milioni di euro messo a disposizione dal Comune di Genova.

Le risorse finanzieranno 37 interventi distribuiti sull’intero territorio cittadino, con una quota di 300 mila euro destinata a ciascun Municipio. I progetti riguarderanno manutenzioni straordinarie, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi pubblici, edifici scolastici, aree verdi, percorsi pedonali, marciapiedi e strutture ludico-sportive.

L’obiettivo è intervenire sulle esigenze più immediate dei quartieri, migliorando la qualità degli spazi urbani e rendendo più accessibili e funzionali i servizi di prossimità.

"I Municipi rappresentano un presidio fondamentale di ascolto, conoscenza e governo del territorio – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis –. Sono il punto di contatto più diretto con i cittadini e con le necessità quotidiane dei quartieri. Abbiamo lavorato affinché le risorse fossero indirizzate verso interventi concreti e coerenti con le priorità indicate dalle comunità locali".

Secondo l’amministrazione comunale, il coinvolgimento diretto dei Municipi nella programmazione degli interventi consente di rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio, orientando gli investimenti verso opere capaci di produrre effetti concreti sulla vivibilità della città.

"Gli interventi individuati insieme ai Municipi e agli uffici tecnici puntano a migliorare la qualità urbana, la fruizione dei servizi e la sicurezza degli spazi pubblici – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante –. La collaborazione tra amministrazione, strutture tecniche e territori permette una programmazione più efficace e vicina ai bisogni reali dei cittadini".

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