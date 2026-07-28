Genova, rigenerazione urbana: le risorse del Waterfront finanziano il progetto di via Canepari

Le risorse inizialmente destinate al progetto del Waterfront di Levante saranno utilizzate per finanziare la riqualificazione di via Canepari, nel quartiere di Certosa. È quanto prevede la rimodulazione del piano triennale degli investimenti approvata dalla Giunta comunale di Genova, con l'obiettivo di ottimizzare tempi, risorse e cantieri.

Il provvedimento dispone lo stralcio dell'intervento "Waterfront di Levante – area costiera, focus accessibilità e sicurezza", le cui opere risultano già comprese all'interno di altri interventi previsti nell'area del Waterfront. Le risorse stanziate per quel progetto vengono quindi interamente riallocate sul nuovo intervento denominato "Rigenerazione Canepari".

L'opera è già inserita nel piano degli investimenti comunali e sarà realizzata attraverso una variante ai lavori attualmente in corso per il prolungamento della metropolitana sulla tratta Brin-Canepari. La scelta consentirà di intervenire contemporaneamente sulle infrastrutture sotterranee e sulla riqualificazione della superficie, evitando l'apertura di cantieri separati.

«Ottimizzare significa non sovrapporre i cantieri», ha spiegato l'assessore comunale alle Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante. «Poiché l'area costiera del Waterfront è già coperta da altri finanziamenti, abbiamo trasferito quelle risorse su via Canepari. Sfrutteremo lo scavo della metropolitana per rigenerare nello stesso momento anche la superficie: un unico cantiere, meno disagi per i residenti di Certosa e un quartiere completamente riqualificato».

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