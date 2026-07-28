Regione Liguria, via libera all'assestamento di bilancio da 241 milioni: approvati rendiconto 2025 e nuovi investimenti

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato, al termine di una lunga maratona d'aula durata fino a tarda sera, il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e l'assestamento del bilancio 2026-2028. Il via libera è arrivato con 18 voti favorevoli e 13 contrari, al termine di un acceso confronto con le opposizioni.

La manovra di assestamento, del valore complessivo di oltre 241 milioni di euro, incrementa le risorse già previste nel bilancio 2026 e punta a rafforzare investimenti e servizi in diversi settori strategici.

Dal rendiconto 2025 emerge un quadro finanziario positivo. Le entrate accertate ammontano a 6 miliardi e 335 milioni di euro, mentre gli impegni di spesa si attestano a 6 miliardi e 232 milioni. Le riscossioni hanno raggiunto i 6 miliardi e 57 milioni di euro, a fronte di pagamenti pari a 6 miliardi e 72 milioni, con un fondo di cassa di 355 milioni di euro al 31 dicembre 2025.

Il risultato di amministrazione è positivo per 866 milioni di euro. Al netto degli accantonamenti e dei vincoli di legge, la parte disponibile registra un avanzo di 9 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato del 2024.

Tra gli emendamenti approvati figurano nuovi stanziamenti per il 2026 destinati a cultura (810 mila euro), sport (330 mila euro), fondo affitti (2 milioni), interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata (700 mila euro), istruzione e università (300 mila euro) e sostegno al comparto zootecnico (130 mila euro).

Le nuove risorse vincolate riguardano soprattutto il settore sanitario, che beneficia di oltre 132,3 milioni di euro aggiuntivi, e quello dei trasporti e delle infrastrutture, con ulteriori 17,2 milioni. Previsti inoltre più di 30 milioni di euro di nuovi investimenti destinati al Fondo strategico regionale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione, Marco Bucci, e dall'assessore al Bilancio Claudia Morich. «Nonostante l'aggravarsi della crisi internazionale – hanno dichiarato – siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati senza tagliare alcuna spesa, incrementando invece le risorse con particolare attenzione alle fasce più deboli e al fondo affitti».

Secondo Bucci e Morich, la manovra è improntata alla responsabilità finanziaria e alla tutela della qualità dei servizi pubblici, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei tempi di pagamento. Gli amministratori hanno inoltre evidenziato la scelta di destinare una parte significativa delle nuove risorse agli investimenti, con particolare attenzione all'edilizia, ai finanziamenti europei, allo sport, alla cultura, allo spettacolo e al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

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