Imputabilità minori, scontro a Telenord tra Costella (Defence for Children) e Maresca (FN): "Studi le leggi!", "E lei non insulti!"

Il disegno di legge allo studio del governo che modifica le regole di imputabilità dei minorenni continua ad alimentare il dibattito politico e sociale. Il provvedimento, ribattezzato dai media come "legge anti maranza", è stato al centro di un acceso confronto nello studio di Liguria Live, il programma di approfondimento di Telenord. Nell'accesa discussione, "Studi le leggi!" ha intimato Costella a Maresca, che ha replicato "E lei non insulti!".

A discutere del tema sono stati Pippo Costella, fondatore dell'associazione Defence for Children, e Francesco Maresca, consigliere comunale di Genova ed esponente di Futuro Nazionale. Il dibattito ha messo in evidenza due visioni profondamente diverse sull'opportunità di abbassare la soglia dell'imputabilità per contrastare i fenomeni di criminalità giovanile.

Nel corso della trasmissione il confronto si è progressivamente acceso, con momenti di forte tensione tra i due ospiti. Non sono mancati scambi di battute dai toni duri e qualche parola di troppo, a testimonianza della forte polarizzazione che il tema continua a suscitare sia nell'opinione pubblica sia nel mondo politico e associativo.

La proposta del governo, ancora in fase di elaborazione, punta ad affrontare il crescente allarme legato ai reati commessi da giovanissimi, ma divide profondamente chi ritiene necessario un inasprimento delle misure e chi, invece, sostiene che la risposta debba restare prevalentemente educativa e orientata alla tutela dei diritti dei minori.

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