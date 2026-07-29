Politica

Traversi, deputato ex M5S, aderisce a Fratelli d'Italia: "La Meloni ha cambiato la percezione dell'Italia nel mondo"

di R.P.

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Era stato sottosegretario alle Infrastrutture nel governo Conte II, formato da Pd e M5S

Traversi, deputato ex M5S, aderisce a Fratelli d'Italia: "La Meloni ha cambiato la percezione dell'Italia nel mondo"
2265 - ASEF

 Il deputato ligure Roberto Traversi, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle in polemica con la gestione di Giuseppe Conte, aderisce a Fratelli d'Italia. Lo comunica il partito in una nota. Traversi era stato sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture nel governo Conte II, formato e sostenuto da Pd e M5S.

    "Il presidente Meloni ha cambiato la percezione dell'Italia a livello internazionale, anche in un momento complesso ecco perché aderisco a Fratelli d'Italia - così Traversi motiva la decisione -. A fronte di un momento complicato con uno storico debito pubblico strutturale che attanaglia il nostro Paese e con una congiuntura geopolitica complessa, va dato atto e merito al presidente Meloni di aver garantito la tenuta del quadro finanziario e una stabilità istituzionale che rappresenta un fattore determinante non solo a livello nazionale, ma ancor più a livello internazionale".

    "Fratelli d'Italia ha dimostrato, in aula e nelle piazze, una coerenza che dovrebbe appartenere a tutti i partiti e movimenti politici, - continua - ho quindi scelto di sostenere il progetto politico che, anche nelle mille difficoltà, la sta perseguendo con costanza, come dimostrato in questi anni di lavoro e nonostante tutte le avversità verificatesi, le diverse guerre che minacciano pesantemente l'Europa, fino ad indurla a cambiare un atteggiamento che aveva dimenticato dai tempi dalla seconda guerra mondiale"

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