Restyling Ferraris: ok al progetto di Genoa e Sampdoria, fissati vincoli da rispettare nella fase operativa
di R.C.
La procedura, avviata nel mese di maggio, si è conclusa entro le scadenze richieste dalla UEFA per Euro 2032
Il progetto di riqualificazione dello stadio Ferraris compie un passo decisivo. La conferenza di servizi decisoria ha infatti concluso il proprio esame esprimendo parere favorevole sul progetto di fattibilità tecnico-economica presentato da Genoa e Sampdoria, subordinando però l'approvazione al rispetto di una serie di prescrizioni che dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali.
La procedura, avviata nel mese di maggio, si è conclusa entro le scadenze richieste dalla UEFA, evitando così il rischio di compromettere la candidatura dell'impianto in vista degli Europei di calcio del 2032.
Il prossimo passaggio sarà l'esame da parte della giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis, chiamata a dichiarare il pubblico interesse dell'intervento. In caso di via libera, il Comune potrà avviare la gara pubblica relativa alla proposta avanzata da Genova Stadium, la società costituita da Genoa e Sampdoria, verificando l'eventuale arrivo di offerte alternative o migliorative.
Restano comunque alcuni aspetti da definire. Tra i principali figurano la gestione dei parcheggi situati sulla piastra del Bisagno, davanti allo stadio, e la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento. Nel documento conclusivo della conferenza di servizi si evidenzia infatti la richiesta del Comune alle società di fornire, entro i termini stabiliti dalla UEFA, documentazione più dettagliata e maggiori garanzie in merito ai soggetti finanziatori dell'operazione.
Il piano di riqualificazione prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, sostenuto dai due club cittadini. L'accordo include inoltre la concessione, da parte del Comune, del diritto di superficie per una durata di 99 anni, comprendente sia lo stadio Ferraris sia l'area di Villa Piantelli.
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