Caso Civ, Beghin a Telenord: "Nessuna volontà di interferire, apriamo una nuova fase di collaborazione"

"L'incontro di oggi con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, promosso dall'amministrazione comunale, è stato un momento di confronto aperto e costruttivo che ci ha consentito di chiarire il significato della lettera inviata nei giorni scorsi ai direttivi e di dissipare ogni possibile incomprensione". Così a Telenord, in un collegamento telefonico con Liguria Live, l'assessore al Commercio, Artigianato, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, al centro di un caso divampato in giornata (leggi QUI) per una lettera inviata ai presidenti di Civ. Nella lettera ai presidenti e al direttivo dei CIV, viene sottolineato come il rapporto tra Amministrazione Comunale e CIV si regga 'su un rapporto di fiducia con gli uffici comunali e dipende in larga misura dai patrocini, contributi e autorizzazioni che il Comune riconosce nell'ambito del protocollo vigente'. Si legge ancora nella missiva: "un organismo che vive del rapporto quotidiano con gli uffici comunali non può essere guidato da soggetti che utilizzano la stessa visibilità per attaccare personalmente la Sindaca e i membri della Giunta, minando la fiducia reciproca e rendendo di fatto impraticabile la collaborazione istituzionale". Nella lettera si invitano i CIV a valutare con attenzione: "Una verifica della posizione dei Presidenti dei CIV, al fine di accertare eventuali comportamenti lesivi del rapporto di collaborazione con l'Amministrazione; La possibilità di richiedere le dimissioni dei Presidenti che hanno apertamente manifestato il loro schieramento politico attraverso attacchi pubblici, determinando un clima di conflittualità incompatibile con le finalità del CIV, o comunque di procedere alla loro sostituzione; Una comunicazione tempestiva a questa Assessorato in merito agli eventuali provvedimenti adottati".

Raggiunta telefonicamente da Telenord, la Beghin puntualizza: "Ho ritenuto importante questo confronto perché ha permesso di spiegare il senso della lettera del 16 luglio, nata esclusivamente dall'esigenza di ribadire un principio che considero imprescindibile: il rapporto tra amministrazione comunale e CIV deve fondarsi sulla collaborazione reciproca e sul rispetto dei rispettivi ruoli, con l'obiettivo di sostenere il commercio e favorire la crescita dei quartieri - aggiunge -. I Centri integrati di via rappresentano una realtà strategica per Genova e svolgono un ruolo essenziale nel valorizzare il commercio di prossimità, rendere più vivi i quartieri e contribuire allo sviluppo economico locale. Per questo abbiamo sempre voluto preservarne il lavoro, evitando che il normale confronto politico possa interferire con organismi che devono continuare a rappresentare tutti i commercianti".

"La mia disponibilità al dialogo con tutte le realtà del territorio resta totale. Il confronto dovrà proseguire in un contesto istituzionale, nel rispetto delle competenze di ciascuno e con la volontà di individuare risposte concrete alle esigenze della città. Ringrazio Confcommercio e Confesercenti per il confronto franco e costruttivo di oggi e confermo l'impegno dell'amministrazione ad avviare da settembre un tavolo di confronto periodico per aggiornare il protocollo sui CIV, rafforzare la collaborazione con le associazioni e aprire una nuova fase di lavoro condiviso nell'interesse delle imprese e dei quartieri".

"Sono rammaricata - conclude - se il contenuto della lettera è stato interpretato in modo diverso rispetto alle intenzioni con cui era stata scritta. Ognuno ha pieno diritto di esprimere le proprie convinzioni politiche come cittadino. Allo stesso tempo, ritengo fondamentale che l'attività dei CIV rimanga distinta dal dibattito politico, così da continuare a essere un punto di riferimento unitario per i commercianti e un interlocutore stabile dell'amministrazione".

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