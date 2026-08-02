Portofino, Women Sailing Leaders, premiata Simona Ferro: “Pari opportunità nello sport, la Liguria continua il suo percorso di inclusione”

Il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport e alle Pari Opportunità Simona Ferro ha ricevuto questa mattina un riconoscimento da parte di Women Sailing Leaders, realtà impegnata nella promozione della parità di genere nel mondo dello sport e, in particolare, della vela, in vista dell’America’s Cup 2027 che si svolgerà a Napoli.

La premiazione si è tenuta nella sede dello Yacht Club Italiano di Portofino ed è stata inserita nel programma della manifestazione “Gli inglesi in Liguria. The Enchanted Riviera”.

“Questo premio mi riempie di orgoglio e soddisfazione per il percorso intrapreso sul fronte delle pari opportunità nello sport – dichiara Simona Ferro –. Fino a pochi anni fa esisteva una forte disparità tra uomini e donne, soprattutto nelle discipline acquatiche, mentre oggi assistiamo a un cambiamento importante. Regione Liguria sta portando avanti politiche virtuose per sostenere lo sport femminile e la nostra esperienza come Migliore Regione Europea dello Sport 2025 dimostra quanto queste iniziative siano state apprezzate da atleti, dirigenti e società sportive. Ora vogliamo continuare su questa strada, affinché il nostro territorio sia sempre più la casa di uno sport inclusivo, accessibile e con una rappresentanza equilibrata”.

Il riconoscimento è stato assegnato a Simona Ferro per l’impegno nella promozione delle pari opportunità e per il lavoro svolto nella valorizzazione della partecipazione femminile in ambito sportivo.

Insieme al vicepresidente di Regione Liguria sono stati premiati anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio – con il delegato del Comitato ligure Piero Picasso presente al ritiro del riconoscimento in rappresentanza del Comitato olimpico – e la presidente di Women Care Association Olga Cola.

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