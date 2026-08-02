Salis alla FestUnità di Reggio: "Sicurezza, investimenti e lotta alle nuove povertà, basta slogan, servono risposte concrete”

Alla Festa del Partito Democratico di Villalunga, in provincia di Reggio Emilia, la sindaca di Genova Silvia Salis ha dedicato il suo intervento soprattutto ai temi della politica nazionale, soffermandosi su sicurezza, povertà e inclusione.

In apertura ha elogiato il valore delle Feste dell’Unità e del volontariato, definendole un esempio di partecipazione e impegno collettivo. Ha poi paragonato l’esperienza amministrativa a quella sportiva, spiegando che entrambe richiedono programmazione, costanza e capacità di guardare agli obiettivi di lungo periodo. Ha inoltre descritto il ruolo di sindaca come un incarico che coinvolge ogni momento della giornata e comporta una grande responsabilità.

Sul tema della sicurezza, Salis ha ribadito chE la questione deve essere affrontata con investimenti e non con slogan. Ha evidenziato la carenza di personale nelle forze dell’ordine e nella polizia locale, chiedendo maggiori risorse e una riforma che definisca con chiarezza competenze e finanziamenti. Ha inoltre criticato il Governo, sostenendo che non si possano scaricare sui sindaci responsabilità che spettano allo Stato.

Nella parte finale del suo intervento ha affrontato il tema delle nuove povertà, sottolineando come sempre più persone, pur lavorando, fatichino ad arrivare a fine mese. Secondo Salis, la politica deve offrire risposte concrete ai cittadini, riducendo paure e disuguaglianze invece di alimentare contrapposizioni e cercare capri espiatori.

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