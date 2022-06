Amministrative 2022, Maria Elena Boschi a Genova per sostenere il sindaco Bucci

di Giorgia Fabiocchi

L'incontro è stata fissato per giovedì 9 giugno, alla presenza della collega e deputata di Italia Viva Raffaella Paita

È iniziato il conto alla rovescia per il voto amministrativo del 12 giugno e i cittadini genovesi saranno così chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il primo cittadino. E a sostenere i candidati sindaco ci sono i big nazionali della politica, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, passando per Enrico Letta e Giuseppe Conte, fino ad arrivare a Maria Elena Boschi, attesa giovedì 9 giugno nel capoluogo ligure per incontrare Marco Bucci e i candidati di Italia Viva.

L'appuntamento è stato fissato per le ore 19 presso la sala stampa Mentelocale di Palazzo Ducale. Insieme all'on. Boschi sarà presente anche la collega di Italia Viva Raffaella Paita, fautrice dell'appoggio esterno al sindaco uscente di centrodestra Bucci.