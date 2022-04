Dello Strologo a Telenord: "Con Italia Viva pochi incontri e solo preclusioni strumentali"

di Marco Innocenti

Così il candidato del centrosinistra dopo la decisione del partito di Raffaella Paita di appoggiare Marco Bucci alle prossime elezioni amministrative

Italia Viva alla fine ha sciolto le riserve: alle prossime amministrative del 12 giugno, appoggerà Marco Bucci, candidato del centrodestra. "Nessuna sorpresa - commenta a Telenord Ariel Dello Strologo, candidato del centrosinistra - Nelle scorse settimane c'erano stati molti segnali in tal senso. Ritengo tutti liberi di fare le proprie scelte ma si tratta di una scelta poco comprensibile e poco giustificabile di fronte a chi ha sempre visto Italia Viva come un partito di riferimento all'interno del centrosinistra. Tra l'altro solo ieri Italia Viva era in commissione consiliare a fare un'opposizione molto forte all'attuale sindaco. E da quello che vedo anche sui social, intorno a questa scelta c'è un'aria di rivolta generale fra gli stessi sostenitori di Italia Viva".

"Cosa non ha convinto del nostro programma? Proprio non saprei dirlo - spiega ancora Dello Strologo - perché non ho mai avuto il piacere di dedicare un po' di tempo al presentare loro la nostra proposta elettorale. Ho sempre avuto incontri molto brevi, durante i quali mi sono sempre trovato davanti a questioni strumentali. Italia Viva ha fatto delle scelte più di politica nazionale e ha utilizzato argomenti che rinvangano elezioni del passato piuttosto che confrontarsi realmente col futuro".