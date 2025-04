Elezioni, Salis evita il confronto con Piciocchi: Ilaria Cavo all'attacco

L’assenza di Silvia Salis a un incontro promosso da ANDE Genova, l’associazione femminile aderente a Donne Elettrici, ha scatenato le critiche da parte di Ilaria Cavo, candidata vicesindaco e capolista della lista Orgoglio Genova. L’incontro ha messo a confronto i candidati su temi sociali come conciliazione vita-lavoro, giovani e anziani: tra loro, però, non c'era la Salis.

Critica politica – “Ma come? Non era Silvia Salis quella che pretendeva di insegnarci il rispetto delle donne e le soluzioni per Genova nel campo del sociale?”, ha dichiarato Cavo. La candidata ha evidenziato come l’assenza di Salis sia avvenuta proprio in occasione di un appuntamento organizzato da un’associazione di donne, definendo la mancata partecipazione un segnale negativo.

Confronto mancato – Cavo ha sottolineato come il confronto sarebbe stato l’occasione per discutere nel merito con un altro candidato, Pietro Piciocchi, attuale vicesindaco e sostenuto dal centrodestra. “Chi è preparato e competente, ai confronti si presenta e non scappa”, ha aggiunto, ponendo l’accento sul valore del dibattito pubblico tra candidati.

Riflessioni sulla partecipazione – Il confronto tra aspiranti sindaci su temi sociali rappresenta, secondo ANDE, uno strumento utile per offrire all’elettorato femminile elementi di valutazione diretta. La mancata presenza di Salis, secondo Cavo, indebolisce il messaggio di attenzione ai temi della parità di genere e della rappresentanza femminile.

