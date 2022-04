Genova, indiscrezione confermata: Italia Viva con Bucci. Paita lo annuncia sui social

di Edoardo Cozza

Arriva l'attesa conferma. La parlamentare: "Scelta di valore civico, senza il nostro simbolo, perché non può stare accanto a quelli di Lega e Fdi"

L'indiscrezione lanciata nei giorni scorsi trova una conferma: Italia Viva, a Genova, si schiera con la coalizione di centrodestra al fianco del sindaco uscente Marco Bucci. L'attesa ufficialità arriva dalle parole della parlamentare Raffaella Paita, che con un post sui social annuncia: "A Genova sosterremo Bucci. Il sindaco della ricostruzione del Ponte. È una scelta di valore civico, senza il nostro simbolo, perché non può stare accanto a quelli di Lega e Fdi. Non siamo compatibili con sovranismi e populismi. Non potevamo che sostenere l'unica opzione che porta avanti una politica del fare, di chi tiene alla città: daremo una mano al progetto civico di Marco Bucci. Non possiamo stare con l'immobilismo del centrosinistra alleato a M5S e sinistra massimalista".