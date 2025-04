Referendum, Natale e D'Angelo (Pd): "Con la Cgil per sostenere i cinque sì al referendum sul lavoro e la cittadinanza"

"Oggi abbiamo incontrato il segretario della Cgil Liguria Maurizio Calà e il segretario di Cgil Genova Igor Magni per un confronto sull’agenda del lavoro per Genova e la Liguria. È stata un'occasione per confrontarci anche sul referendum sul lavoro e la cittadinanza che vedrà il Partito Democratico pienamente coinvolto e partecipe per sostenere i cinque sì: per dare cittadinanza a chi è nato in Italia e rimettere al centro il tema della dignità del lavoro. In piena coerenza con i principi del Partito Democratico e con quanto stiamo sostenendo in questa campagna elettorale per Genova, dove di fronte a Piciocchi che scambia il lavoro con il volontariato, con gli indicatori dell'occupazione stabile sempre più bassi, noi siamo pronti a sostenere un lavoro dignitoso, retribuito in modo adeguato e non precario". Così in una nota Davide Natale, segretario PD Liguria, e Simone D’Angelo, segretario Metropolitano PD Genova dopo l'incontro con i segretari della Cgil Liguria e Cgil Genova.

