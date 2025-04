Salis non partecipa al confronto organizzato da Ande, Piciocchi: "Non rispettoso per gli elettori"

"Sono stato informato che la principale candidata avversaria non sarà presente, non mi do una spiegazione se non quella che evidentemente teme il confronto, penso che questo non sia rispettoso degli elettori". Affonda il colpo Pietro Piciocchi, che si è presentato al confronto tra candidati organizzato dall'associazione Ande (Associazione nazionale donne elettrici) convinto di affrontare anche la sua principale avversaria, Silvia Salis, che però non ha partecipato. "Speravo che stasera ci potesse essere una prima occasione in questo senso, mi hanno informato 5 minuti fa del fatto che non avrebbe partecipato - ha dichiarato prima del confronto -. Prendo atto, per me comunque stasera è un'occasione molto importante di incontro con queste persone che esprimono le necessità delle donne, è un'associazione di donne, io sono molto contento perché nella nostra coalizione abbiamo donne di grandissimo valore che mi stanno aiutando".

Assenti e presenti - Oltre a Salis erano assenti anche Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Antonella Marras (Sinistra alternativa) e il 'candidato contadino' Marco Loconte, che aveva annunciato la partecipazione all'incontro ma all'ultimo momento non ha potuto partecipare. A dibattere con Piciocchi c'erano Christian Fantasia alla guida del Partito Socialista Unitario, Raffealla Gualco con Genova unita, Cinzia Ronzitti per il Partito comunista dei lavoratori e Alessandro Ronzon, candidato di indipendenza che però si apparenterà con Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare, che sarà il candidato sindaco della mini-coalizione.

