Genova, Letta: "Dispiaciuto per la rottura con Italia Viva"

di Redazione

"Crediamo sia possibile e necessario dare a questa straordinaria città, una delle capitali importanti dell'Italia, un futuro che vada oltre all'emergenza"

VIl segretario del Pd Enrico Letta oggi a genova per lanciare la campagna elettorale di Ariel Dello Strologo. Prima tappa la sede del Pd di via Cantore a Sampierdarena.

"Mi è dispiaciuta la rottura con Italia Viva alle elezioni comunali a Genova, spero sia un casosolo genovese, lo spero, però l'hanno fatta loro la rottura, se ne assumono loro la responsabilità" le parole di Letta.

E poi ancora: "Sono a Genova per dare il calcio d'inizio a una campagna elettorale in cui crediamo molto, siamo gli sfidanti a Genova, crediamo sia possibile e necessario dare a questa straordinaria città, una delle capitali importanti dell'Italia, un futuro che vada oltre all'emergenza e parli a tutta Genova. - evidenzia Letta - Il lavoro che vogliamo fare è parlare all'intera città, per un futuro di maggiore coesione, solidarietà e sviluppo, parlare del lavoro e soprattutto della ripartenza della natalità in una città che sembra con lo sguardo rivolto al passato,

invece vogliamo che sia una città con lo sguardo rivolto al futuro. Questa città merita di guardare avanti e di essere ambiziosa, noi abbiamo un progetto ambizioso per tutta la città, non un progetto per pochi e soltanto per chi sta bene, noi vogliamo far sì che cresca tutta Genova".