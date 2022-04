Genova, Campora replica a Dello Strologo: "Il 25 aprile è una data troppo importante, non deve essere strumentalizzata"

di Redazione

"La favola che da una parte ci sono gli antifascisti e dall’altra i fascisti è vecchia, vuota e per loro non ha funzionato nemmeno cinque anni fa"

Dopo le frasi pronunciate dal candidato del centrosinistra alle prossime elezioni di Genova Ariel Dello Strologo sul 25 aprile, arriva la replica dell'assessore Matteo Campora, uno dei fedelissimi del sindaco Bucci.

"ll 25 aprile è una data troppo importante, rappresenta un valore universale della nostra democrazia e non deve essere oggetto di strumentalizzazione alcuna né tanto meno utilizzata al fine di propaganda elettorale. Non so se esista nella storia recente sindaco che, come Marco Bucci, abbia partecipato così intensamente con la propria presenza e il proprio pensiero ad eventi legati al ricordo della resistenza e dei suoi protagonisti che hanno lottato per garantire la nostra libertà. Bucci farà come al solito: nessuna polemica e fatti. Con la sua presenza onorerà il 25 aprile come sempre accaduto, anche io come sempre sarò presente”.

Prosegue Campora: “Comprendo la difficoltà dei nostri avversari privi di contenuti e proposte, ma queste polemiche in un momento in cui abbiamo la guerra in corso in Ucraina, testimonia scarsa sensibilità e voglia di polemica sterile. La favola che da una parte ci sono gli antifascisti e dall’altra i fascisti è vecchia, vuota e per loro non ha funzionato nemmeno cinque anni fa”.

La frase di Dello Strologo: "Non è ammissibile che l’amministrazione comunale di una città medaglia d’oro della Resistenza possa balbettare di fronte al dovere di ricordare la Resistenza di cui è stata protagonista. Con me sindaco, non assisterete più alle incertezze di questi ultimi cinque anni".