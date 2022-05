Genova, Avvenente di Italia Viva: "La nostra scelta riconosce l'altro profilo civico di Bucci"

di Tiziana Cairati

L'uscita ufficiale durante la presentazione dei 40 candidati della lista civica 'Vince Genova' a sostegno del sindaco uscente

Mauro Avvenente, ex Pd, ora Italia Viva, a margine della presentazione della lista civica 'Vince Genova' che appoggia Marco Bucci e di cui è uno dei candidati spiega: "Il percorso intrapreso è lungo e travagliato, abbiamo discusso più volte con i nostri iscritti".

"E' stato un dibattito franco - prosegue - dove ognuno è portatore della propria sensibilità, quindi si deve portare rispetto per chi ha avuto la forza e il coraggio di provare questa scelta e anche per chi non se l'è sentita".

"La nostra scelta riguiarda nello specifico la lista civica e riconosce l'alto profilo civico del sindaco Marco Bucci a cui vanno riconosciute una serie di progetti che hanno cambiato in meglio questa città", ha concluso Avvenente.

Nell'occasione è stato presentato l'elenco dei candidati della lista 'Vince Genova', tra loro avvocati, imprenditori, manager, architetti e anche una giovane studentessa di soli 21 anni, Federica Casu.