Allerta gialla, ecco le regole a Genova: fino alle 15 sopraelevata chiusa ai motocicli

Il Comune di Genova ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in risposta all’allerta meteo gialla diramata da ARPAL per la giornata di oggi: e misure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale includono divieti, chiusure e raccomandazioni per la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio urbano.

Misure preventive – Durante l’allerta, in vigore dalla mezzanotte alle ore 14.59, i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti di autoprotezione. Tra questi, la protezione degli accessi ai locali a piano strada con paratie o sacchi di sabbia, la chiusura di garage e seminterrati, lo spostamento dei veicoli in zone non soggette ad allagamenti e la predisposizione di una dotazione d’emergenza con torcia, radio a pile e cassetta di pronto soccorso.

Comportamenti consigliati – All’entrata in vigore dell’allerta, l’amministrazione comunale raccomanda di evitare le aree a rischio allagamento come sottopassi, passerelle, zone adiacenti agli argini e strade in prossimità dei torrenti. È richiesto inoltre di non accedere a locali interrati e di evitare l’uso dell’ascensore, restando preferibilmente ai piani superiori delle abitazioni.

Controlli sul territorio – Per tutta la durata dell’allerta, la polizia locale e i volontari di protezione civile monitorano costantemente i principali corsi d’acqua. Restano inoltre interdetti tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti, oltre al transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Divieti per vento forte – In seguito all’avviso di burrasca forte, il Comune ha disposto il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Sono chiusi al pubblico tutti i giardini e parchi storici comunali, con accessi regolati solo per permettere lo svolgimento delle attività nei musei o nei locali interni. Chiusi anche tutti i cimiteri cittadini.

Limitazioni per mareggiate – A causa delle mareggiate intense previste, sono stati chiusi gli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale. È raccomandato di evitare la sosta su litorali, strade costiere, moli e pontili e di prestare massima attenzione agli aggiornamenti pubblicati sul portale www.allertaliguria.gov.it.

Sicurezza del litorale – Si raccomanda di evitare la balneazione e l’uso di imbarcazioni, di mettere in sicurezza le barche e tutte le strutture presenti sulle spiagge. I cittadini devono inoltre assicurare o rimuovere oggetti esposti al rischio di essere spinti dal vento o dalle onde, tra cui gazebo, impalcature, tende, strutture mobili ed elementi decorativi, in modo da prevenire possibili danni a persone o cose.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.