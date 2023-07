Albisola, ruba una borsa in spiaggia ma viene arrestato da carabiniere fuori servizio

Un pomeriggio sfortunato per un borseggiatore 46enne che ieri ha tentato di rubare la borsa di una ignara bagnante, ad Albisola Superiore.

L'uomo, un 46enne già noto alle forze dell'ordine per essere stato arrestato la scorsa estate in una situazione simile, nel pomeriggio di ieri si aggirava in uno stabilimento balneare di Albisola Superiore e, dopo aver notato una borsa da donna incustodita appesa al gancio di un ombrellone, ha tentato di rubarla, nascondendola in un asciugamano per poi fuggire.

La donna, accortasi del furto subìto, ha cominciato ad urlare per cercare aiuto: sfortuna per il borseggiatore, che non poteva sapere che, nello stesso stabilimento, era presente un carabiniere della Stazione di Albisola che, libero dal servizio, stava trascorrendo alcune ore di relax. Il militare, allertato dalle urla della donna, con l’aiuto di un bagnino ha fermato il ladro recuperando la borsa per restituirla alla legittima proprietaria.

Accompagnato in caserma per i necessari accertamenti, il borseggiatore è stato trovato in possesso anche di altri due telefoni cellulari, che dai successivi accertamenti risultavano rubati in precedenza.

Il 46enne veniva quindi arrestato per i reati di furto con destrezza e ricettazione e verrà giudicato con rito direttissimo.