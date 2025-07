Adriano Leverone, l’armonia degli opposti: al Galata Museo del Mare la mostra “Terra e Mare”

Dal 3 luglio al 19 ottobre 2025 il Galata Museo del Mare di Genova ospita la mostra Terra e Mare, un omaggio ad Adriano Leverone (1953–2022), tra i più rilevanti ceramisti e scultori italiani contemporanei. Curata dalla Galleria San Lorenzo al Ducale, l’esposizione verrà inaugurata giovedì 3 luglio alle ore 18 nella Saletta dell’Arte, con ingresso libero.

La rassegna presenta circa 30 opere in grès e due sculture in bronzo, realizzate tra il 1990 e il 2010, anni in cui Leverone sviluppa il ciclo "Terra e Mare". Le sue creazioni si distinguono per forme essenziali e cromie potenti – i blu profondi del mare, gli ocra della terra – capaci di evocare un equilibrio profondo fra elementi contrastanti: acqua e terra, gelo e fuoco, energia e quiete. Alcune sculture sono articolate in moduli rotanti, suggerendo un dialogo tra forze naturali in perpetuo movimento.

Accanto alle opere in grès, la mostra include due bronzi appartenenti alla serie Armigeri, parte del ciclo Autorità (1999–2011), inseriti all’interno del percorso permanente del museo “Genova e la guerra nel Mediterraneo”.

A impreziosire ulteriormente l’esposizione, l’imponente installazione Terra e Mare (1992), composta da undici elementi (dimensioni totali 300x170x40 cm), accoglierà i visitatori nell’atrio del museo. L’opera fu già esposta al prestigioso 48° Premio Faenza, manifestazione internazionale della ceramica d’arte.

In occasione della mostra verrà pubblicato un catalogo di 100 pagine con testi critici a cura di Luciano Caprile, offrendo un approfondimento sul linguaggio plastico di Leverone e sulla sua costante tensione tra rigore formale e dimensione spirituale.

Terra e Mare si propone non solo come una retrospettiva, ma come un’opportunità per riscoprire l’opera di un artista capace di fondere sapientemente materia e significato, tradizione artigiana e visione contemporanea. Un tributo doveroso a una figura centrale nel panorama italiano della scultura ceramica.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19 e l’ingresso è incluso nel biglietto del museo.

