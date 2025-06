Accelerazione improvvisa dell'iter dello Skymetro, Salis: "Chiesto incontro col dirigente del provvedimento"

La svolta improvvisa nella storia già complessa del progetto Skymetro ha spinto la sindaca Silvia Salis a chiedere "un incontro col dirigente del provvedimento, perché chiaramente questa accelerazione deve essere condivisa". A sorpresa infatti, come riportato dal Secolo Xix, il dirigente responsabile del procedimento ha scritto alla Regione indicazioni sulla Valutazione di impatto ambientale (Via), spiegando che "per motivi di celerità, il Proponente (quindi il Comune) rinuncia alla facoltà di avvalersi dei 15 giorni previsti per presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni", inoltre ha aggiunto che "le controdeduzioni saranno inviate immediatamente dopo la trasmissione delle richieste di integrazioni formali da parte dell’Autorità competente". L'accelerazione sembrerebbe quindi finalizzata ad una rapida chiusura della procedura, dopo la quale si potrà chiudere anche la conferenza dei servizi: questo creerebbe di fatto ostacolo quasi insormontabile per la sindaca, che vorrebbe richiedere al Ministero deille Infrastrutture e dei Trasporti una proroga di sei mesi dei tempi di consegna dei lavori (che slietterebbe dal 31 dicembre di quest'anno al 30 giugno dell'anno prossimo) per presentare un nuovo progetto condiviso con gli abitanti della Val Bisagno senza però rinunciare al finanziamento di 398 milioni, già stanziati e pronti ad essere spesi per il primo lotto che va dal Ponte di Sant'Agata a Ponte Carrega ma che inizialmente avrebbe dovuto coprire i costi dell'intera opera, fino a Molassana.

"I tempi sono cambiati velocemente, forse è bene che tutti abbiano il tempo di rendersene conto ed è per questo che è giusto incontrare tutti i dirigenti" ha chiosato la sindaca, che ha ribadito la volontà di "parlare col Ministero e avere spazio di trattativa".

Reazioni - La prima reazione è quella di Linea Condivisa, che con i suoi principali rappresentanti, ovvero il leader Gianni Pastorino, la presidente Rossella D'Acqui, i neo consiglieri comunali Filippo Bruzzone ed Erika Venturini e il neo consigliere municipale della Bassa Val Bisagno Gabriele Ruocco, hanno dichiarato che esprimono preoccupazione per l'eventuale impossibilità di valutare un percorso alternativo per l'opera dopo questi ultimi passaggi tecnici. "Apprendiamo con sorpresa che, nonostante il recente cambio alla guida di Palazzo Tursi e le legittime perplessità espresse dalla sindaca Silvia Salis, l’iter del progetto Skymetro non solo non si è fermato ma ha subito un’improvvisa accelerazione. Il responsabile unico di progetto, nominato dalla precedente amministrazione, ha infatti scelto di non utilizzare i 15 giorni di tempo previsti per rispondere alle osservazioni pervenute durante la fase pubblica, anticipando la conclusione della procedura con la motivazione di voler ‘accelerare i tempi'. Si tratta di un gesto grave, inopportuno e politicamente scorretto che suona come una forzatura in piena transizione amministrativa. Un blitz tecnico che rischia di svuotare di significato la volontà politica espressa dalle urne. Una scelta che dimostra l’incapacità di accettare il confronto democratico e il cambiamento, un riflesso tipico di chi non sa perdere. Oggi, più che mai, serve un atto formale chiaro da parte della nuova amministrazione per fermare l’iter prima che diventi irrevocabile. Se la conferenza dei servizi si chiudesse nei prossimi giorni e la procedura di Via ottenesse esito positivo, ogni possibilità di ripensare l’opera verrebbe di fatto compromessa. La proroga di sei mesi che la sindaca intende chiedere al Ministero delle Infrastrutture per valutare un’alternativa concreta non reggerebbe più di fronte a un progetto già approvato in via definitiva".

