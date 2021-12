A Tursi la protesta dei lavoratori delle partecipate: "Chiediamo tamponi gratis"

di Marco Garibaldi

I rappresentati dei lavoratori dei sindacati UGL USB e Cub delle partecipate oggi, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, sono stati ricevuti dal Capogruppo FDI Alberto Campanella , l'Assessore Delegato alla Protezione Civile Antonino Sergio Gambino e dal Consigliere Valeriano Vacalebre i quali si faranno portavoce delle richieste dei lavoratori. I rappresentati sono in attesa di essere ricevuti dal Sindaco Marco Bucci per Genova .

Dal 1 Dicembre le Farmacie Comunali non effettueranno più il servizio di tamponatura per il rilascio del green pass mettendo così in grave difficoltà migliaia di lavoratori.