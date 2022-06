2 giugno, anche Genova celebra la Festa della Repubblica

di Giorgia Fabiocchi

Tutto pronto in piazza Matteotti, nel cuore di Genova, per celebrare la Festa della Repubblica che, per l'occasione, apre tutti i palazzi istituzionali del capoluogo ligure per farli visitare a genovesi e turisti.

L'appuntamento è stato fissato per le 10 in piazza Matteotti dove verranno consegnate le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica, a donarle il prefetto di Genova Renato Franceschelli che consegnerà anche la medaglia d'onore conferita ai cittadini italiani deportati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Nel frattempo da Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rimarcato l'importanza del 2 giugno, ricordando i valori della libertà, e rammentando quanto sia necessario in questo momento porre fine al conflitto russo-ucraino in corso da oltre tre mesi.

