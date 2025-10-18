Zucche in festa e zucche in piazza: giochi e divertimenti per i bambini in attesa di Halloween

In vista di Halloween, le iniziative "Zucche in Festa" e "Zucche in Piazza" portano giochi, laboratori e momenti di divertimento per i più piccoli. Telenord ha intervistato Emanuela Giardina, organizzatrice dell’evento e titolare dell’azienda promotrice e Federica Bertone, vicepresidente dell’associazione dei produttori e trasformatori della zucca di Ronchetta, che ha raccontato il valore agricolo e culturale dell’iniziativa.

