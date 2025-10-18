Zucche in festa e zucche in piazza: giochi e divertimenti per i bambini in attesa di Halloween
di Anna Li Vigni
Parlano Emanuela Giardina, organizzatrice dell’evento, e Federica Bertone, vicepresidente dell’associazione dei produttori della zucca di Ronchetta
In vista di Halloween, le iniziative "Zucche in Festa" e "Zucche in Piazza" portano giochi, laboratori e momenti di divertimento per i più piccoli. Telenord ha intervistato Emanuela Giardina, organizzatrice dell’evento e titolare dell’azienda promotrice e Federica Bertone, vicepresidente dell’associazione dei produttori e trasformatori della zucca di Ronchetta, che ha raccontato il valore agricolo e culturale dell’iniziativa.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Settimana della Protezione Civile, Giampedrone: “Un sistema ligure tra i più forti d’Italia”
17/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Maltempo in arrivo in Liguria: piogge diffuse e temporali da lunedì, settimana di stampo autunnale
17/10/2025
di Carlotta Nicoletti
Pra', è nata la Pro Loco: prime iniziative per i giovani e il territorio
17/10/2025
di Anna Li Vigni
Pucci Cochis, icona della musica genovese a Scignoria!: l'intervista di Mike fC
17/10/2025
di Gilberto Volpara