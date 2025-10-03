ZLS di Savona, Bucci: "Estenderla alla Val Bormida per rilanciare lo sviluppo dell’entroterra"

La Zona Logistica Semplificata (ZLS) di Savona rappresenta un’opportunità importante per il territorio, ma secondo il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, è ancora troppo limitata nei suoi effetti. Per questo, durante il Savona&Vado Ports Forum – evento dedicato alle nuove rotte dello sviluppo portuale – Bucci ha lanciato una proposta chiara: estendere la ZLS anche alla Val Bormida e rafforzarne gli strumenti.

“Savona è un hub della blue economy in Liguria – ha dichiarato – e anche l'entroterra deve essere coinvolto nello sviluppo. Estendere la ZLS alla Val Bormida e potenziarla con reali agevolazioni significa dare alle imprese la possibilità di muovere merci in modo più rapido ed economico, con benefici concreti per l’occupazione e l’economia locale”.

ZLS vs ZES: la Liguria deve recuperare terreno - Bucci ha evidenziato il gap tra la ZLS ligure e le Zone Economiche Speciali (ZES) di altre Regioni italiane, che offrono vantaggi competitivi maggiori in termini di semplificazioni e incentivi per le imprese. “È nostro dovere – ha sottolineato – mettere al centro della programmazione i porti, la blue economy e un dialogo costante tra realtà produttive e Autorità di Sistema Portuale”.

Liguria, porta storica del Mediterraneo - Secondo il governatore, la vocazione marittima della Liguria va consolidata anche a livello industriale e infrastrutturale. “La Liguria è da sempre la porta del Mediterraneo, una vocazione storica che oggi si traduce nel ruolo strategico del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale: leader in Italia e riferimento a livello internazionale”, ha affermato Bucci, ricordando i risultati già raggiunti grazie a una governance coesa.

Semplificazione e continuità nei lavori - Bucci ha anche fatto un appello alla semplificazione dei processi e alla necessità di garantire continuità nelle opere pubbliche: “I lavori devono procedere senza rallentamenti, perché ogni ostacolo pesa sulla crescita e sulla competitività del nostro sistema economico. La Val Bormida – ha ribadito – deve essere pienamente parte dello sviluppo, non può restare ai margini”.

