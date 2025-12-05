Casarza Ligure, apre nuovo centro del riuso. Sindaco Stagnaro: "Passo avanti verso l'ecosostenibilità del Comune"
di Carlotta Nicoletti
L'iniziativa punta a coinvolgere attivamente i cittadini in un percorso di sostenibilità concreta
A Casarza Ligure è stato inaugurato il nuovo Centro del Riuso, uno spazio dedicato al recupero e alla valorizzazione degli oggetti affinché possano avere una seconda vita, riducendo sprechi e rifiuti. L’iniziativa rappresenta un tassello importante nelle politiche ambientali del territorio e punta a coinvolgere attivamente i cittadini in un percorso di sostenibilità concreta. Tra le personalità presenti anche il sindaco Giovanni Stagnaro, intervistato dalla nostra inviata Carlotta Nicoletti, che ha sottolineato: "Passo avanti verso l'ecosostenibilità del Comune".
