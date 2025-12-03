Forum Rigenerazione, Astengo (Confedilizia Savona): "Affitti brevi e rigenerazione urbana vanno insieme"
di Carlotta Nicoletti
Astengo riconosce gli interventi del Comune di Savona, come i lavori su Corso Italia e quelli in altri comuni, finanziati con fondi regionali
Il presidente di Confedilizia Savona, Gerolamo Astengo, collega il tema degli affitti brevi alla rigenerazione urbana, sostenendo che «gli affitti brevi favoriscono la distribuzione degli immobili sul territorio e riducono il numero di case sfitte», nonostante l’aumento della cedolare secca deciso dal governo. Evidenzia poi l’impatto della gentrificazione, che «fa lievitare gli affitti e rende difficile per le fasce meno abbienti trovare casa», contribuendo all’emergenza abitativa.
Astengo riconosce gli interventi avviati dal Comune di Savona, come i lavori su Corso Italia e quelli in altri comuni della provincia, finanziati con fondi regionali. Tuttavia, segnala criticità nella gestione della raccolta differenziata, che «in periferia presenta gravi disfunzioni e non favorisce la riqualificazione urbana».
Infine, esprime apprezzamento per il progetto del waterfront, definendolo «un biglietto da visita fondamentale per chi arriva a Savona», che prevede nuovi parcheggi, una darsena e una passeggiata rinnovata verso Albissola.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ex Ilva, proseguono blocchi e presidio. Riaperta la strada Guido Rossa. Giovedì sciopero metalmeccanici
03/12/2025
di Simone Galdi - Luca Pandimiglio