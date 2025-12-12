Assarmatori: Stefano Messina verso la riconferma a presidente, a gennaio il voto per il nuovo quadriennio

Si è svolta oggi, nella sede di via del Babuino, la riunione del Consiglio Direttivo di Assarmatori, durante la quale è stato affrontato uno dei passaggi più rilevanti per la vita associativa: la designazione dei candidati alla presidenza per il mandato 2026-2030.





A presentare la propria relazione è stata la Commissione di Designazione, composta da Franco Del Giudice (Delcomar), in qualità di presidente, Stefano Beduschi (Italia Marittima) e Franco Ronzi (Marinvest). La Commissione era stata incaricata dall’Assemblea degli Associati, lo scorso giugno, di condurre un’ampia consultazione con tutti gli Associati Ordinari ed Effettivi, al fine di individuare la figura più idonea alla guida dell’associazione nel prossimo quadriennio.





Dopo un percorso di audizioni e valutazioni, la Commissione ha espresso unanime orientamento: chiedere all’attuale presidente Stefano Messina di proseguire il suo mandato. La scelta, si legge nella sintesi presentata al Direttivo, nasce dal “percorso di crescita e posizionamento significativo compiuto dall’Associazione dalla sua fondazione nel 2018 ad oggi”, un risultato al quale Messina ha contribuito in modo determinante.





Il Consiglio Direttivo ha preso atto dell’indicazione della Commissione e avvierà ora il percorso formale verso il rinnovo delle cariche.





Entro la fine del mese di gennaio 2026, infatti, sarà convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria chiamata a eleggere il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2030.

