Ansaldo Energia, posticipati i tempi della commessa Iren: le lavorazioni restano a Genova
di Redazione
GENOVA - A seguito di una serie di interlocuzioni con l’amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo, e con l’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ottenuto questo pomeriggio la disponibilità da parte della multiutility a posticipare i tempi di consegna della commessa affidata ad Ansaldo Energia.
La precedente tempistica avrebbe infatti reso necessaria la delocalizzazione della produzione in Texas. Il nuovo calendario garantisce invece che le lavorazioni rimangano negli stabilimenti genovesi di Ansaldo Energia, accogliendo così la richiesta avanzata nei giorni scorsi dai lavoratori, anche attraverso uno sciopero.
