Mediocredito Centrale entra nella convenzione per sostenere l’imprenditoria giovanile

Mediocredito Centrale ha aderito alla convenzione firmata da Ministero del Lavoro, Invitalia e Abi per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni che si trovano in condizioni di disoccupazione, inattività o marginalità.

L’accordo punta a promuovere l’inclusione lavorativa attraverso percorsi di formazione, supporto progettuale e tutoraggio, così da rafforzare le competenze necessarie all’avvio d’impresa.

Mediocredito Centrale, insieme a BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto, metterà a disposizione conti correnti vincolati su cui verranno erogate le risorse previste dai programmi agevolati “Autoimpiego Centro-Nord” e “Resto al Sud 2.0”. Le misure comprendono contributi a fondo perduto sotto forma di voucher o agevolazioni, con coperture finanziarie tra il 60% e il 75% in base all’investimento e alla localizzazione dell’impresa.

Le aziende beneficiarie potranno inoltre richiedere un finanziamento complementare a medio-lungo termine per coprire la parte di investimento non coperta direttamente dagli incentivi.

