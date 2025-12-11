Fincantieri e WSense insieme per tecnologie subacquee nelle opere marittime
di steris
L’intesa prevede l’uso di tecnologie WSense per raccogliere dati su correnti, qualità dell’acqua, biodiversità, rumore sottomarino e stabilità delle strutture
Fincantieri Infrastructure Opere Marittime e la scale-up WSense hanno firmato un accordo per introdurre nei futuri progetti marittimi e portuali sistemi avanzati di monitoraggio e comunicazione subacquea. L’intesa prevede l’uso delle tecnologie WSense per raccogliere in tempo reale dati su correnti, qualità dell’acqua, biodiversità, rumore sottomarino e stabilità delle strutture, abilitando soluzioni IoUT e sistemi di early warning utili per dragaggi, dighe e opere di difesa.
La collaborazione punta anche a rafforzare la sostenibilità delle infrastrutture, monitorando l’impatto sugli ecosistemi marini. L’accordo consolida una partnership già avviata, che include investimenti di Fincantieri nella scale-up e progetti congiunti sviluppati nell’ambito del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea.
