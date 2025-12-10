Noberasco: fondo Illimity acquista la maggioranza e predispone piano di rilancio

Il fondo Illimity Credit & Corporate Turnaround Fund, gestito da Illimity Sgr, si prepara a diventare azionista di riferimento di Noberasco, portando la propria partecipazione dall’attuale 10% al 67%. L’operazione segna l’avvio di una nuova fase per lo storico gruppo della frutta secca, alle prese negli ultimi anni con un forte indebitamento.





La trattativa affonda le radici nel 2023, quando la società aveva attivato la procedura di composizione negoziata dopo una serie di shock esterni – dalla pandemia alle tensioni internazionali, fino all’aumento dei costi di energia e materie prime – che avevano compromesso gli equilibri finanziari proprio mentre l’azienda completava il nuovo polo produttivo di Carcare, frutto di un investimento da 50 milioni. Il percorso di ristrutturazione del debito aveva portato il fondo Illimity a rilevare i crediti di sette banche, diventando così il principale finanziatore e acquisendo una quota minoritaria del capitale.





Ora il fondo compie il passo decisivo verso la presa di controllo della società, con l’obiettivo dichiarato di sostenere il piano di rilancio e garantire nuovi investimenti, considerati indispensabili per il futuro dell’azienda.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.