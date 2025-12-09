Liguria: al via le agevolazioni di Mediocredito per artigiani e commercianti

Da domani 10 dicembre le imprese liguri possono presentare le domande per accedere a ‘Garanzia Artigianato’ e ‘Cassa Commercio’, le agevolazioni gestite da Mediocredito Centrale per conto della Regione Liguria. Le misure, cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma Liguria 2021-2027, puntano a facilitare l’accesso al credito e sostenere gli investimenti di artigiani e attività commerciali, ristorative e turistiche.





Il pacchetto prevede riassicurazione fino all’80% dei finanziamenti, abbuono sul costo della garanzia, contributo in conto interessi del 2% e contributo a fondo perduto fino al 50% dell’investimento, fino a 30 mila euro. Possono richiedere il fondo perduto aziende dell’entroterra, marchi di qualità, start-up, imprese femminili, under 35 e società con almeno vent’anni di attività.





Le domande vanno presentate tramite i confidi convenzionati, usando la piattaforma online di Mediocredito Centrale.

