Liguria, turismo invernale: Capodanno in crescita, visitatori da tutta Europa e oltre

L’inverno 2025 vede la Liguria al centro dell’attenzione turistica, con prenotazioni in forte aumento grazie anche alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che spingono alcune mete montane. Tra Natale e Capodanno, l’occupazione media nelle strutture liguri è prevista all’85% per Natale e al 93% per Capodanno, con punte del 100% in località come Borghetto Santo Spirito e fino al 96% a Sanremo e Alassio.





Il turismo straniero è in crescita: francesi, svizzeri, inglesi, tedeschi e turisti nordici apprezzano sia le Riviere sia le attività outdoor, mentre a Genova aumentano i visitatori interessati alla cultura locale.





Il “Patto per il turismo” contribuisce a prolungare la stagione fino a otto-nove mesi, sostenuto da politiche di promozione e dalle temperature miti della regione. Eventi come la maratona di Sanremo richiamano migliaia di partecipanti internazionali, consolidando la Liguria come meta attrattiva tutto l’anno.

