Costa Crociere introduce camion elettrici per rifornire le navi nei porti di Genova e Savona
di Redazione
Manager Diodà: "Il nostro cammino verso la neutralità climatica continua all’insegna dell’innovazione"
Costa Crociere avvia nei porti di Genova e Savona una sperimentazione con LC3 Trasporti, realtà umbra specializzata nel trasporto sostenibile, per ridurre le emissioni durante le operazioni di approvvigionamento delle navi. Il primo test, effettuato a ottobre, apre la strada a una collaborazione che proseguirà nel 2026 con l’impiego di mezzi pesanti elettrici oltre le 40 tonnellate.
L’iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale del percorso già avviato negli anni scorsi, che aveva introdotto l’uso di camion a bio-LNG nelle attività logistiche. "Il nostro cammino verso la neutralità climatica continua all’insegna dell’innovazione – sottolinea Marco Diodà, vicepresidente Procurement & Supply Chain di Costa. – Per questo abbiamo scelto di proseguire e ampliare la collaborazione con LC3 Trasporti, dopo i risultati positivi registrati nel 2023".
