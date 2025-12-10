Genova: “Pass di cantiere”, il nuovo badge digitale per controlli rapidi, sicurezza e trasparenza nell'edilizia
di Redazione
Il pass, associato a ogni operaio iscritto alla Cassa Edile, permette a ASL, ITL, IAM, INAIL e INPS di verificare la regolarità del rapporto di lavoro
Presentato a Genova il nuovo “Pass di cantiere”, badge elettronico individuale con QR Code previsto dal CCNL metropolitano e sviluppato dalla Cassa Edile Genovese con ESSEG, Ance e sindacati.
Il pass, associato a ogni operaio iscritto alla Cassa Edile, permette a ASL, ITL, IAM, INAIL e INPS di verificare in tempo reale la regolarità del rapporto di lavoro e gli obblighi formativi sulla sicurezza tramite un’app dedicata.
Contiene dati anagrafici, qualifica, contratto, ore di lavoro, datore, corsi sicurezza, patentini e abilitazioni. La scansione del QR Code genera un immediato “semaforo verde” (posizione regolare) o “rosso” (verifiche necessarie).
Lo strumento semplifica la gestione di oltre 14.000 operai attivi ogni anno nei cantieri genovesi e migliora trasparenza, controlli e prevenzione delle irregolarità.
Ance Genova e Cassa Edile sottolineano come il Pass tuteli imprese e lavoratori, rafforzi la sicurezza e renda più rapidi e affidabili i controlli.
I sindacati evidenziano che la Liguria anticipa un modello poi adottato anche a livello nazionale, utile a contrastare dumping contrattuale e a garantire piena tracciabilità delle posizioni dei lavoratori.
