Liguria: patto per il lavoro nel turismo. La giunta regionale approva un rifinanziamento di 3,5 milioni di euro

La Giunta regionale della Liguria ha approvato un rifinanziamento di 3,5 milioni di euro per l’edizione 2025 del Patto per il lavoro nel turismo, finanziato con risorse del PR FSE+ 2021-2027. I fondi saranno destinati ai bonus assunzionali per le imprese turistiche e vanno ad aggiungersi ai 5 milioni già stanziati, permettendo di soddisfare tutte le richieste ricevute.

La proposta è stata presentata dagli assessori al Turismo Luca Lombardi, al Lavoro Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola. Gli assessori sottolineano l’importanza dello strumento, che sostiene la stabilità occupazionale, la destagionalizzazione e i servizi di qualità, in linea con le esigenze delle imprese liguri.

Per l’edizione 2025 sono arrivate circa 2.500 richieste, di cui 270 per assunzioni a tempo indeterminato, segnando un incremento del 21% rispetto al 2024. Dal 2018, il Patto ha sostenuto oltre 17mila contratti. Grazie al Fondo Sociale Europeo, la dotazione complessiva per quest’anno raggiunge così 8,5 milioni di euro, supportando in maniera significativa sia i datori di lavoro sia i lavoratori.

