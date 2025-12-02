Liguria tra le prime regioni italiane per l’uso dei fondi FSE: oltre 64mila cittadini sostenuti

Si è svolta oggi la riunione annuale del Comitato di sorveglianza del Programma FSE+ 2021-2027 della Liguria, con la partecipazione degli assessori alla Programmazione FSE Marco Scajola e alla Formazione Simona Ferro, dei rappresentanti della Commissione Europea, delle Autorità nazionali e dei partner locali, tra cui associazioni di categoria, sindacati e istituzioni del territorio.

Le risorse già impegnate dalla Regione superano i 283 milioni di euro, pari a oltre il 65% del totale del Programma, destinate a formazione professionale, avvicinamento al lavoro e servizi socio-assistenziali ed educativi.

"Continuiamo a investire con convinzione su formazione e inclusione sociale – dichiarano gli assessori Scajola e Ferro –. I risultati dimostrano che la Liguria utilizza efficacemente le risorse europee, dando risposte concrete ai bisogni di cittadini e imprese. Solo nel 2025 sono stati programmati interventi per oltre 92 milioni di euro, con un’accelerazione significativa nell’uso dei fondi. Finora, oltre 64 mila persone, 2.850 imprese e 47 amministrazioni locali hanno beneficiato delle nostre iniziative".

Tra le misure più rilevanti ci sono corsi per ridurre il mismatch di competenze dei disoccupati, percorsi ITS con alti tassi di occupabilità, voucher per conciliazione vita-lavoro, progetti per giovani con disabilità e nuove iniziative sui temi green e digitali.

Secondo la Commissione Europea, la Liguria figura tra le tre migliori regioni italiane per utilizzo e programmazione delle risorse FSE. L’andamento degli indicatori di output è ottimale e i risultati occupazionali delle misure per il lavoro evidenziano punte di eccellenza per corsi ITS, corsi sull’economia del mare e formazione per operatori socio-sanitari.

