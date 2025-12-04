Natale da record: 4 milioni di turisti stranieri in arrivo in Italia, spesa attesa a 3,5 miliardi

Per le festività natalizie e di Capodanno è boom di prenotazioni straniere verso l’Italia. Secondo le ultime stime MiTur-Enit, diffuse in anteprima, tra dicembre e gennaio sono già stati prenotati 4 milioni di arrivi aeroportuali dall’estero, con una spesa prevista di 3,5 miliardi di euro. A questi turisti si aggiungeranno poi coloro che raggiungeranno il Paese tramite altri mezzi di trasporto. Anche gli italiani in movimento sono numerosi: oltre 400 mila hanno già acquistato un volo per spostamenti interni.





Nel dettaglio, dicembre si chiuderà con 2,4 milioni di arrivi dagli aeroporti internazionali, in aumento del 6,1% rispetto al Natale 2024. La crescita prosegue a gennaio 2026, quando sono già stati registrati 1,9 milioni di arrivi prenotati, +4,4% rispetto a gennaio 2025. Risultati che collocano l’Italia davanti a Francia e Turchia, seconda soltanto alla Spagna.





Il ministero del Turismo fotografa un Paese policentrico e molto richiesto per le imminenti festività invernali, con una saturazione media delle Online Travel Agencies al 35,7% tra il 1° dicembre 2025 e l’11 gennaio 2026. La montagna guida la domanda di fine anno, con un tasso di prenotazione del 46,6%, trainata da Trentino-Alto Adige (48,36%), Valle d’Aosta (45,7%) e Umbria (40,18%).





Le città d’arte e le grandi regioni culturali restano centrali, con Lazio oltre 1,6 milioni di prenotazioni, Lombardia e Veneto entrambe sopra il milione. Il Sud mostra segnali di consolidamento: Calabria (+6,7% di saturazione rispetto al 2024), Molise (+5,7%) e Basilicata (+4,2%) guidano la crescita e il riequilibrio dei flussi turistici.





Tra i principali mercati di provenienza spiccano Spagna (611 mila arrivi), Regno Unito (585 mila), Francia (328 mila) e Germania (308 mila), con incrementi anche da Polonia, Albania, Romania, Paesi Bassi e Belgio.





Le mete più scelte restano Milano, con 1,6 milioni di arrivi aeroportuali, e Roma con 1,2 milioni, seguite da Venezia (quasi 500 mila arrivi), Napoli e Bologna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.