Ex Ilva, lavoratori in corteo verso l'aeroporto con Ansaldo e Fincantieri: "Genova lotta per la sua industria"

Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese. Si è conclusa questa mattina l’assemblea dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano, da cui è partito un corteo verso l'aeroporto aperto dallo striscione "Genova in lotta per l’industria". La manifestazione ha raggiunto piazza Massena per unirsi alle proteste di Ansaldo Energia, anch’essa in sciopero, e di Fincantieri, giunta in solidarietà.

Durante l’assemblea i lavoratori hanno ribadito la richiesta di "risposte chiare dal Governo e un coinvolgimento diretto anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni", sottolineando che la vertenza non riguarda solo gli addetti dell’ex Ilva ma il destino produttivo dell’intera città.

Duro il commento di Nicola Appice (Fim Cisl), che denuncia l’assenza di segnali dall’esecutivo: "La situazione è grave e in stallo. Il piano del ministro Urso sul ciclo corto va ritirato: sta portando alla chiusura definitiva dei siti del Nord". Appice ha parlato di una mobilitazione che coinvolge tutta Genova: "Ansaldo è in sciopero, Fincantieri è con noi. Non è una vertenza solo Ilva, ma del tessuto industriale del Paese". Il sindacato annuncia che la seconda giornata di sciopero potrebbe non essere l’ultima: "È scandaloso che la premier non abbia detto una parola sulla vertenza. Senza risposte, continueremo".

Decise anche le parole di Armando Palombo (Fiom Cgil), secondo cui la mobilitazione costituisce una vera "sfida al Governo": "È un Governo che sta chiudendo l’industria siderurgica. Genova difende il lavoro e l’industria, come ha fatto in Ansaldo e Fincantieri con mesi di scioperi". Palombo ricorda vent’anni di ammortizzatori sociali e formazione "finta": "Abbiamo fatto tutti i tipi di cassa integrazione, persino corsi da cuoco e da sarti. Basta. Oggi è la giornata della difesa dell’industria. Il ministro e la premier non possono far finta di niente. Altrimenti radicalizziamo".

