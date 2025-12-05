Genova: da oggi il collegamento diretto con l'aeroporto di Madrid

Da oggi Genova e Madrid sono collegate direttamente grazie a Volotea, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. La nuova rotta invernale amplia l’offerta dell’aeroporto Cristoforo Colombo, portando a quattro le destinazioni Volotea: Napoli, Olbia, Parigi Orly e Madrid.

Per il 2026, Volotea prevede un’offerta in crescita a Genova: oltre 162mila posti disponibili (+44% rispetto al 2025) e quasi mille voli programmati, rispetto ai 648 di quest’anno.

Secondo Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, il collegamento diretto con Madrid risponde alla crescente domanda di connettività internazionale e facilita sia i viaggi di lavoro sia quelli turistici tra le due città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.