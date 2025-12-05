Genova: da oggi il collegamento diretto con l'aeroporto di Madrid
di R.C.
Volotea inaugura una nuova rotta diretta tra le due città con due frequenze settimanali. La nuova tratta amplia l’offerta internazionale dell’aeroporto Cristoforo Colombo
Da oggi Genova e Madrid sono collegate direttamente grazie a Volotea, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. La nuova rotta invernale amplia l’offerta dell’aeroporto Cristoforo Colombo, portando a quattro le destinazioni Volotea: Napoli, Olbia, Parigi Orly e Madrid.
Per il 2026, Volotea prevede un’offerta in crescita a Genova: oltre 162mila posti disponibili (+44% rispetto al 2025) e quasi mille voli programmati, rispetto ai 648 di quest’anno.
Secondo Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, il collegamento diretto con Madrid risponde alla crescente domanda di connettività internazionale e facilita sia i viaggi di lavoro sia quelli turistici tra le due città.
