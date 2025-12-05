Genova: nasce PWN, il nuovo network per accelerare la leadership e l’imprenditoria femminile

Genova si arricchisce di un nuovo presidio dedicato alla parità di genere nel mondo professionale e imprenditoriale. È stato infatti lanciato ufficialmente PWN Genova – Professional Women Network, terzo capitolo italiano del network internazionale per la leadership femminile dopo Milano e Roma. Un’apertura che conferma il crescente dinamismo del territorio ligure sui temi dell’empowerment e dell’equità nel lavoro.





A guidare il nuovo network è Giulia Campanella, presidente di PWN Genova, che sottolinea la visione alla base del progetto: "Vogliamo offrire uno spazio di crescita, comunità e opportunità: il talento femminile è una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale di Genova e della Liguria".





Accanto a lei, le vicepresidenti Elena Bisio e Rossana Henriquet, che evidenziano l’impatto atteso sulle professioniste del territorio: "Sosterremo percorsi di mentoring e networking dedicati a donne manager e imprenditrici, per rafforzare competenze, creare connessioni e ridurre il divario di genere nel business".





La nascita di PWN Genova arriva in un momento significativo per il Paese. Le imprese guidate da donne sono oggi circa 1,3 milioni, pari al 22% del totale nazionale, mentre le società di capitale a leadership femminile continuano a crescere, segno di una strutturazione sempre più solida dell’imprenditoria delle donne. Anche nel management i numeri migliorano: le manager italiane rappresentano ormai il 36% del totale, il valore più alto mai registrato — pur rimanendo distante da una reale parità nelle posizioni decisionali.





In questo scenario, la missione del nuovo network genovese è chiara: diventare una piattaforma di supporto, formazione e connessione, capace di mettere in relazione il mondo delle professioni, dell’impresa, dell’innovazione e delle istituzioni. Tra gli assi principali di attività: mentoring, sviluppo della leadership, imprenditorialità femminile, partnership pubblico-private e collaborazioni con il terzo settore.





Il capitolo genovese entra così nella più ampia rete internazionale di Professional Women Network, presente in oltre 30 città nel mondo e da anni impegnata nella valorizzazione del talento femminile e nella riduzione del gender gap lungo tutte le carriere professionali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.