“Zampattiva - Quinto Dog Fest”: a Quinto una domenica dedicata ai nostri amici a quattro zampe

Domenica 9 novembre 2025, piazza Carristi d’Italia a Quinto ospiterà “Zampattiva – Quinto Dog Fest”, un pomeriggio dedicato al legame speciale tra persone e cani. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Quinto al Mare, proporrà dimostrazioni di cani da ricerca persone, soccorso in mare, obbedienza e disc dog.

I partecipanti potranno anche assistere a momenti di educazione cinofila, approfondendo il giusto approccio con il cane e scoprendo i benefici della pet therapy. Dalle 14 alle 18 sarà possibile prendere parte a diverse attività e iscriversi alla sfilata amatoriale, prevista alle 16:00, con premi messi in palio dallo sponsor Farmina Pet Foods.

Una giornata pensata per tutti gli amanti degli animali, dove, come recita il motto dell’iniziativa “con due cuori e sei zampe si possono vivere grandi emozioni”.

