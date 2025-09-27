XV Congresso Nazionale IAED: l’odontoiatria estetica protagonista all’Acquario di Genova

XV Congresso Nazionale IAED: “Odontoiatria estetica nella pratica quotidiana” all’Acquario di Genova

L’evento, che ha riunito i maggiori esperti italiani nel campo dell’odontoiatria estetica, ha offerto due giorni intensi di formazione, confronto e aggiornamento scientifico, focalizzandosi su come integrare l’estetica nei trattamenti di tutti i giorni, con tecniche accessibili e protocolli clinici applicabili nella realtà quotidiana dello studio odontoiatrico.

Tra i temi chiave del congresso, le sfide e opportunità che la professione oggi affronta, e la visione futura dell’IAED in un settore in costante evoluzione.

Una conferma della filosofia, i valori e la missione che guidano l’attività dell’Accademia: promuovere un’estetica dentale basata su eccellenza clinica, innovazione e formazione continua.

Un parterre di relatori d’eccellenza - Numerosi i relatori di spicco che si sono alternati sul palco, protagonisti della scena odontoiatrica nazionale: I loro interventi hanno sottolineato l’importanza di una odontoiatria estetica etica, funzionale e personalizzata, orientata al benessere complessivo del paziente.

Durante il congresso, sono stati affrontati temi come: la gestione del sorriso attraverso un approccio multidisciplinare e il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’estetica dentale

Spazio anche a giovani professionisti e innovazione - Ampio spazio è stato dedicato anche ai giovani odontoiatri, con sessioni dedicate ai casi clinici e alle nuove tecnologie, creando un ponte tra l’esperienza dei maestri e l’entusiasmo delle nuove generazioni.

Il XV Congresso IAED ha confermato l’impegno dell’IAED nel promuovere un’odontoiatria estetica di qualità, basata sull’evidenza scientifica e sulla passione per il dettaglio.

