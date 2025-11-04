Wing Foil, Windsurf e Sup: Telenord alla scoperta degli artisti del vento nel golfo di Voltri
di Anna Li Vigni
Le discipline che fanno vivere il mare di Voltri tutto l’anno
Dal Wing Foil al Windsurf fino al SUP: le discipline che fanno vivere il mare di Voltri tutto l’anno. In collegamento con Anna Li Vigni, l’istruttore Paolo Granara del Circolo Tramontana Voltri Surf ASD racconta a Telenord la passione per il vento, le onde e la comunità sportiva che anima il Golfo.
