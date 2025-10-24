Voltri: passeggiata, spiaggia e ittiturismo

Una puntata dedicata a Voltri, tra mare, gastronomia e tradizione locale. Un viaggio lungo la passeggiata e la spiaggia, alla scoperta dell’ittiturismo e delle attività che valorizzano il litorale genovese.

In studio con Katia Gangale, Francesco Iacometti, ristoratore voltresi.

In collegamento Anna Li Vigni con i residenti di Voltri, per raccontare esperienze, ricordi e progetti per il quartiere.

Un racconto di mare, comunità e sapori autentici della riviera ponentina di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.